Lecce, Giampaolo: "Ho dubbi sul gol, a parti invertite non so se non avrebbe fischiato fallo"

Marco Giampaolo ha commentato il ko interno contro la Roma, il quinto di fila in campionato del Lecce: "A parte due errori nostri a inizio partita, a mio avviso la partita è stata molto equilibrata. Nutro qualche dubbio sul gol della Roma, non so se a parti invertite non l'avrebbero fischiato ma l'arbitro ha deciso così. Per me è più di una spallata di Dovbyk su Baschirotto". Il tecnico del Lecce ha apprezzato la prova dei suoi: "La squadra ha fatto bene contro una formazione forte, c'è stato impegno e una prestazione di livello. La sconfitta è immeritata". La classifica piange, c'è da lavorare anche sull'autostima: "Siamo lì a lottare con la consapevolezza che ci sono degli inciampi lungo il cammino. La delusione c'è, ma abbiamo il tempo per smaltirla e ripartire". Il Lecce continua a faticare nel fare gol: "Chiaramente se segnassimo di più faremmo qualche risultato in più, ma non sono preoccupato perché la squadra dà buone risposte sul piano nervoso e della lotta, non siamo una squadra piatta. La lotta salvezza è dura per noi, ma anche per gli altri". Se non segna Krstovic i giallorossi non vanno a segno: "Abbiamo bisogno di gol dei centrocampisti e dei difensori, magari sfruttando qualche palla inattiva in più. Ci mancano i gol degli altri reparti, ma non è loro la responsabilità".