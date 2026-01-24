Lecce, Di Francesco: "Le occasioni non sfruttate sono colpa nostra"

24 Gen 2026 - 23:28

Eusebio Di Francesco prende il punto conquistato contro la Lazio come un piccilo passo verso la salvezza del Lecce. "Devo cercare di conquistare la salvezza con il Lecce a seconda del mio dna. La squadra ha cercato la vittoria a tutti i costi e sarebbe stato un peccato perderla. Specialmente nel primo tempo siamo stati dominanti nelle riaggressioni ed è un peccato quando fai così tante e non fai gol, e non è la prima volta. E' colpa nostra, però, se non riusciamo a sfruttare al meglio le occasioni. Il Lecce deve avere un pizzico di fortuna in più, ci dobbiamo liberare di questo aspetto perché può essere un peso. Oggi abbiamo dato un pizzico di qualità in più e ho inserito uomini offensivi nell'occupazione degli spazi", ha detto il tecnico dei salentini.

