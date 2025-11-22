Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Nicola: "La mia Cremonese piccola e testarda: vogliamo dare fastidio"

22 Nov 2025 - 16:17

Alla vigilia della sfida con la Roma, l'allenatore della Cremonese Davide Nicola ha parlato così in conferenza stampa: "Parliamo di una grandissima realtà, in più Gasperini è uno dei migliori allenatori in circolazione da tantissimi anni, forse il vero innovatore di questo ultimo periodo. Ma come ho avuto modo di dire, anche se siamo piccoli vogliamo essere testardi: avendo la miglior difesa del campionato potrebbe sembrare che non ci siano i presupposti per creare loro problemi, ma nelle partite che ho visto penso che ci siano le possibilità di creare dei fastidi e noi vogliamo farlo: bisogna andare in campo con convinzione massima e la scintilla in corpo che ti faccia pensare di essere competitivo. Abbiamo lavorato con la voglia di poterci misurare contro a prima in classifica, consapevoli del loro valore. Come dico sempre, in questo campionato non ci sono squadre non competitive, anche se ognuno ha i propri obiettivi. Noi vogliamo fare la nostra partita". 

Ultimi video

01:37
Milan, torna Pulisic

Milan, rientro decisivo: nel derby torna Pulisic

Claudio Raimondi
01:37
DICH NICOLA PER SITO 22/11 DICH

Nicola: "La Roma è una grande realtà, noi siamo piccoli ma vogliamo dare fastidio"

01:29
Ricordando Astori

Ricordando Astori

01:03
Domani Cremonese-Roma

Domani Cremonese-Roma

01:52
Spalletti ecco la Viola

Spalletti ecco la Viola

01:26
Incubo novembre zero

Incubo novembre zero

02:04
Oggi Fiorentina-Juventus

Oggi Fiorentina-Juventus

01:13
Oggi Napoli-Atalanta

Oggi Napoli-Atalanta

01:47
Un francese a Milano

Un francese a Milano

01:43
Modric primo derby

Modric primo derby

01:43
Chivu al primo derby

Chivu al primo derby

02:24
Domani Inter-Milan

Domani Inter-Milan

01:00
DICH ALLEGRI PER SITO SU INTER 22/11 DICH

Allegri: "Affrontiamo una squadra forte, in un ottimo momento. Ma si parte da 0-0"

00:44
DICH ALLEGRI PER SITO SU QUELLA NOTTE 22/11 DICH

Allegri: "Quella notte in cui non ho dormito… Tra Real Madrid, Inter e Juventus..."

01:32
MCH MAINZ-HOFFENHEIM 1-1 MCH

Mainz-Hoffenheim finisce 1-1: gli highlights

01:37
Milan, torna Pulisic

Milan, rientro decisivo: nel derby torna Pulisic

Claudio Raimondi

I più visti di Calcio

DICH GALANTE SU DERBY MILANO DICH

Galante: "Il derby lo decide Lautaro. Milan la vera antagonista"

DICH GATTUSO POST SORTEGGIO DICH

Gattuso: "Paura di nessuno. Fare di tutto per giocare il Mondiale"

DICH DYBALA SU PERCORSO DI VITA DICH

Dybala: "Forse non tutti sanno che ho praticato altri sport"

Chiellini, il nuovo ruolo

Chiellini, il nuovo ruolo

Alisha Lehmann, svaligiata (di nuovo) la casa: "La prossima volta pulitela"

DICH AKANJI PER SITO DICH

Akanji: "Sono eccitato per il derby, non vedo l'ora di giocarlo"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:17
Nicola: "La mia Cremonese piccola e testarda: vogliamo dare fastidio"
15:06
Reja: "ADL e Percassi visionari e capitani d'industria"
14:02
Vanoni, il ricordo di Allegri: "Era milanista, donna ironica e simpatica"
13:13
Fiorentina, i convocati di Vanoli per la Juventus
12:01
Morte Vanoni, il Milan: "Una voce senza fine che resterà per sempre"