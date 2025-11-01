Lecce, Di Francesco: "Andiamo a Firenze carichi al massimo"

Il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco inquadra così la sfida con la Fiorentina: "Gara importante anche per noi - sottolinea il tecnico - e faremo la nostra partita senza essere le vittime sacrificali. Si gioca undici contro undici, dispongono di una rosa importante e contro il Napoli, pur perdendo, abbiamo fatto una grande prestazione di reazione e mentale. Andremo a Firenze carichi al massimo, con i nostri tifosi che oggi ci hanno caricato, cercando di spronarci al meglio per questa gara. Schiererò la formazione più adatta per la gara, con giocatori che abbiano spessore e attitudine per affrontare partite del genere". Come affrontare una sfida che si preannuncia ad alta tensione agonistica? "Con tranquillità - sottolinea Di Francesco - prendendola nel modo giusto. I ragazzi ci stanno mettendo l'anima, ma a volte questo non basta: è necessaria anche la cura dei particolari. Forse un vantaggio affrontare i viola in questo momento: "La vedo più ostica - prosegue - dall'altra parte c'è il desiderio di fare risultato a tutti i costi, con giocatori esperti come Dzeko e Kean, abituati a situazioni difficili. Ma alla fine le risposte le fornisce sempre il campo, e nella gara dovremo avere equilibrio, sotto tutti i punti di vista".