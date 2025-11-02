Lecce, Di Francesco: "Affrontata la gara alla grande"

"Questa era una partita in cui potevamo sembrare la vittima sacrificale invece la squadra ha affrontato la gara alla grande. Siamo stati in difficoltà i primi 10' ma poi noi abbiamo iniziato a crescere. Siamo stati compatti e corti, abbiamo affrontato al meglio una gara di una delicatezza unica". Così Eusebio Di Francesco ha commentato la vittoria del suo Lecce a Firenze contro la Fiorentina al Franchi. "Forse - ha poi aggiunto il tecnico dei salentini - potevamo essere più bravi nella gestione della palla ma tutti hanno fatto una grande prova. Ma non è facile entrare in contesti del genere".