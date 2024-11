LECCE, BANDA SI È OPERATO: ORA UN LUNGO STOP

Brutte notizie per il Lecce di Giampaolo. Lameck Banda è stato costretto a operarsi al malleolo e sarà indisponibile per un lungo periodo. "L'U.S. Lecce comunica che in data odierna il giocatore Lameck Banda è stato sottoposto a intervento chirurgico di riduzione e sintesi con viti della frattura del malleolo mediale sinistro - si legge nel comunicato del club -. L’intervento è stato eseguito presso l’istituto clinico Humanitas di Rozzano (Mi) dal Dott. Lorenzo Di Mento, Direttore dell’U.O. di Traumatologia, insieme al Dott. Antonio Orgiani, U.O. di Chirurgia Protesica e mini-invasiva di anca e ginocchio e co-responsabile sanitario dell’U.S. Lecce". "L’intervento è perfettamente riuscito, si prevede un pieno ritorno all’attività agonistica in circa 3 mesi", conclude la nota.