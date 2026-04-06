Lecce, Di Francesco: "Sotto le aspettative. Troppa Atalanta per noi"

Eusebio Di Francesco e il suo Lecce devono arrendersi: "Il nostro atteggiamento? Non voluto, c'è stata troppa Atalanta per noi. Dopo il gol ci siamo disuniti e siamo stati al di sotto delle nostre aspettative. Rimbocchiamoci le maniche e ripartiamo dagli errori", ha detto l'allanatore a Dazn.