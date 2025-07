Il presidente del Lecce Sticchi Damiani ha lanciato un videomessaggio ai tifosi facendo il punto della situazione sullo stadio Via del Mare: "Alla fine della prossima stagione, nei mesi estivi del 2026 avremo uno stadio nuovo, completamente ristrutturato", le sue parole. "Ma quest'anno non ci saranno partite lontano dal Via del Mare. Tutte le partite del prossimo campionato si giocheranno lì e con capienza piena".