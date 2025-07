Il Lecce di mister Di Francesco sabato 9 agosto disputerà una gara amichevole contro la compagine del Monopoli, presso lo stadio "Veneziani" di Monopoli, con fischio d'inizio alle ore 20.30. Ad annunciarlo il club salentino con una nota apparsa sui propri canali ufficiali. Per i giallorossi sarà una prova generale in vista del debutto in Coppa Italia contro la Juve Stabia previsto a Ferragosto.