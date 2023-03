Le sdottorate: Mou & Max, appuntamento... in Europa

SDOTTORATE

Analisi, numeri e considerazioni su una giornata di Serie A in cui le romane sono state protagoniste

© Getty Images Nell’incerta e appassionante lotta per i tre restanti posti Champions della prossima stagione vincono tutti eccetto il Milan. E così alle spalle del Napoli (dall’alto dei suoi 65 punti) si sgranano in classifica Inter (50), Lazio (48), Milan e Roma (47). E’ stato il lungo week-end delle romane, aperto venerdì dal blitz laziale al Maradona e chiuso ieri sera dal successo giallorosso sulla Juve.

MOU E MAX

L’affettuoso abbraccio del pre-partita tra Josè Mourinho e Massimiliano Allegri è stata una delle cose più belle di una partita (quella appunto tra Roma e Juventus) invero piuttosto deludente sul piano del gioco. C’era d’altronde da aspettarselo: Mou & Max sono i massimi rappresentanti del “calcio all’italiana”, entrambi iscritti al partito del “buon risultato” piuttosto che del “bel gioco”: pochi fronzoli, poco possesso palla, organizzazione, forza, solidità difensiva e fiducia massima nelle qualità dei loro fuoriclasse. Insomma, un inno al pragmatismo declinato con accento livornese e “tonada” portoghese.

VINCENTI

Non è un caso che Mourinho e Allegri siano gli allenatori con più vittorie in questa Serie A. Allegri ha la bacheca piena di scudetti (6) e coppe nostrane (7 in tutto); decisamente più ricco e più variamente assortito il palmares di Mourinho con 26 “tituli” tra cui due Champions (Porto 2004 e Inter 2010), due Europa League (Porto 2003 quando ancora si chiamava Coppa Uefa e Manchester United 2017) e una Conference (Roma 2022).

PRECEDENTI

La vittoria della Roma con il match winner che non ti aspetti (Mancini) fa pendere dalla parte del portoghese la bilancia dei precedenti nei confronti diretti. Prima della sfida di ieri sera il testa a testa tra Mourinho e Allegri era in perfetta parità con 4 vittorie ciascuno e tre pareggi. E con Mou che all’inizio della sua carriera “italiana” soffriva terribilmente un Max che - nella stagione 2008-09 - aveva portato via con il suo “piccolo” Cagliari 4 punti su 6 all’Inter: pareggio 1-1 a San Siro il 10 gennaio 2009 nel primo vis a vis (Acquafresca e Ibrahimovic i marcatori) e vittoria sarda al ritorno per 2-1 (vantaggio nerazzurro di Ibra, rimonta rossoblù con Cossu e il solito Acquafresca).

EUROPA

Chissà che in un futuro prossimo le loro strade non tornino a incrociarsi: sarebbe bello che Roma e Juve potessero arrivare fino in fondo in Europa League giocandosi magari il trofeo in una finale tutta italiana che in quella coppa manca dal 1990-91 (quando l’Inter del Trap conquistò la Uefa nella doppia finale contro la Roma di Ottavio Bianchi). Nessuno dei due è certo di restare, portare a casa quel trofeo sarebbe il miglior modo per dirsi addio. Real Sociedad e Friburgo permettendo…