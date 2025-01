Le Sdottorate: Il "chiagni e fotti" di Conte e Max Allegri il poliglotta

CRISI – La Primeira Liga non sarà la Premier, ma i numeri di Taremi nel campionato portoghese erano comunque strepitosi: 82 reti in 5 campionati (uno con il piccolo Rio Ave e quattro con il grande Porto). Quelli in Serie A sono invece fin qui imbarazzanti: 15 presenze (perlopiù spezzoni) per un totale di 391 minuti e zero gol. Allargando il discorso alle coppe spuntano due reti: al Milan in Supercoppa e alla Stella Rossa su rigore (con il risultato già di 3-0…) in Champions per un totale di 24 gettoni e 1.101 minuti in campo. Non esattamente un successone.