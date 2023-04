Le Sdottorate: gli scempi dello Stadium e… l’Europa

SDOTTORATE

Dalle brutture del posticipo alla grande attesa per un mese full time

© Getty Images Non un grande spettacolo quello offerto da Juventus e Napoli, salvo le concitate battute finali culminate nel gol vincente azzurro di Raspadori. Una brutta partita con il corredo di una dormita colossale del Var Aureliano e dell’Avar Pezzuto in occasione della mancata espulsione di Gatti per il gancio sul volto di Kvara e della svista dell’arbitro Fabbri che non vede “in diretta” il fallo di Milik su Lobotka. E allora meglio volgere lo sguardo… oltre. Semifinali di ritorno di Coppa Italia in settimana. Turno infrasettimanale quella successiva. E poi 9 e 10 maggio andata delle semifinali Champions e il 16 e 17 il ritorno. Insomma, un mese a full tra campionato, coppa nazionale e il più prestigioso trofeo continentale. Con l’appendice europea delle coppe “minori” che vedono comunque in corsa Juventus e Roma in Europa League e Fiorentina in Conference.

L’ultimo turno della Serie A, che si completerà stasera con Atalanta-Roma, ha dato alcune chiare indicazioni in prospettiva euro-semifinale. Restituendo all’Inter un Lukaku sontuoso e confermando la Leao-dipendenza del Milan. Nella sfida a distanza rossonerazzurra Inzaghi e Pioli avevano impegni per così dire speculari contro due squadre in lotta per la salvezza ma ancora con un discreto margine sulla zona retrocessione. Primo tempo al piccolo trotto per l’Inter risvegliata nella ripresa dalla doppietta di Lukaku e dal suo assist vincente per Lautaro Martinez. Una Lu-La che torna a illuminare il cammino interista, con i due attaccanti a segno in coppia su azione per la prima volta in stagione. Leao firma la terza doppietta stagionale dopo quelle più “pesanti” nel derby di andata e a Napoli ma anche far gol alle piccole può essere un segnale importante, quel “stare sempre sul pezzo” che esige il tecnico rossonero dal suo talentuoso ma incostante gioiello.