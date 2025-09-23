Le Sdottorate: Conte, ok il poker è giusto. Il caso Como e... Neffa

ITALIA Sì, ITALIA NO – E così alla 4^ giornata il Como di Cesc Fabregas mette in campo... un italiano. Poca roba, in verità: Edoardo Goldaniga (protagonista in passato con i lariani della promozione in A dell’estate 2024 e della brillante salvezza dell’anno scorso) è entrato domenica al posto dell’acciaccato Sergi Roberto al sesto minuto di recupero. Il 31enne difensore milanese rimane in campo 159 secondi, tempo di effettuare una rimessa laterale e di opporsi con il petto al cross su punizione di Nicolussi Caviglia nell’ultima azione della partita. Il tutto in una giornata che ha visto un certo risveglio “tricolore” nelle tradizionali grandi del nostro calcio: 5 i titolari italiani nel Napoli opposto al Pisa (Meret, Buongiorno, Di Lorenzo, Spinazzola e Politano), 4 nell’Inter (Acerbi, Barella, Di Marco e Pio Esposito), nella Juventus (Di Gregorio, Gatti, Cambiaso e Locatelli) e nella Lazio (Provedel, Romagnoli, Rovella e Zaccagni), 3 nella Roma (Mancini, Cristante e Lorenzo Pellegrini). Solo il Milan ha un po’... tradito, con soli due calciatori nostrani a Udine dall’inizio (Terracciano e Gabbia). E dire, tornando al Como, che nella stagione 1949-50 quella lariana era l’unica delle 20 squadre di A a non annoverare in rosa neppure uno straniero. Si parlava allora di “Como forza Italia” oggi quella di Fabregas è una vera e propria multinazionale del pallone.