Le Sdottorate: Big Rom segna e vince, Motta e Giuntoli alla sbarra

FLOP – Un eventuale piazzamento Champions non potrà assolutamente salvare la stagione della Juve “nuovo corso”. Fuori dalla Champions per mano del Psv Eindhoven (secondo in Eredivisie a -8 dall’Ajax e umiliato nell’andata degli ottavi con l’1-7 di martedì contro l’Arsenal), fuori dalla Coppa Italia per mano dell’Empoli terz’ultimo in campionato. Acquisti flop e costosissimi in estate: 150 milioni per tre bidoni (60 per Koopmeiners, 50 per Douglas Luiz e 40 per Nico Gonzalez), tanti ritocchi di poca sostanza a gennaio. Il flop quindi non è solo in panchina ma anche alla scrivania. Thiago Motta e Cristiano Giuntoli, insomma, sotto processo. Dov’è il bel gioco che si era visto a Bologna? Dove sono gli acquisti non banali “alla Kvaratskhelia e Osimhen che hanno fatto la fortuna del Napoli spallettiano?