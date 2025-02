Le Sdottorate - Le amnesie di Conte... E Baroni surclassa Sarri

DIGIUNO – Rafa Leao non segna a San Siro in campionato dai tempi… di Pioli. Chissà che il digiuno non venga rotto sabato prossimo contro il Verona. Sta di fatto che il 10 rossonero non esulta in A nel suo stadio dall’ultima giornata dello scorso campionato, Milan-Salernitana 3-3. In questo torneo tutti i 5 gol di Leao sono arrivati lontani da Milano e hanno sempre fruttato punti. Prima del colpo di testa del Castellani (Empoli-Milan 0-2), l’attaccante portoghese era andato a segno al Sinigaglia (Como-Milan 1-2), all’Unipol Domus con una doppietta (Cagliari-Milan 3-3) e all’Olimpico (Lazio-Milan 2-2). In stagione Leao ha già festeggiato comunque tre volte al Meazza: due in Champions (1-0 al Girona e 2-1 alla Stella Rossa) e una in Coppa Italia (6-1 al Sassuolo).