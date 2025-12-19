Logo SportMediaset

I VOTI

Le pagelle di Piantanida: Ravaglia bambino "spugna", Bisseck bocciato in anatomia

Bernardeschi messo in barrique, Bonny aggiorni il curriculum e Luis Henrique come un'auto rubata

di Franco Piantanida
19 Dic 2025 - 23:08
© sportmediaset

© sportmediaset

BERNARDESCHI 7
I Barolo Boys hanno rivoluzionato la produzione del Barolo negli anni ‘90 rendendolo un vino moderno e internazionale. La stessa cosa che sta facendo Italiano con il Bologna: forse mette anche lui i giocatori in barrique, le piccole botti di affinamento dove la micro-ossigenazione fa sprigionare aromi perduti. 

LUIS HENRIQUE 4
In Italia ogni quattro minuti sparisce un’auto. In questa partita ogni quattro minuti il brasiliano tocca il pallone, 16 in 71’. La morale qual è? in entrambi i casi è molto difficile andare da qualche parte. 

BONNY 5
Da bambino ha praticato tanto judo, gli piace molto il basket, il padel ed è fortissimo a ping-pong tanto che nessuno lo vuole sfidare. Non so voi, ma da domani inizierei a scrivere il paragrafo “rigori” sul curriculum. 

RAVAGLIA 10
Due anni fa in Coppa Italia con l’Inter para un rigore a Lautaro, stavolta ne piglia due, più tutte le mance che si guadagna durante la partita. Da bambino al primo allenamento si presenta con la spugna nei guanti e senza che nessuno glielo chiedesse si mette in porta. Non è più tornato a casa, quella è la sua casa. 

BISSECK 4
Avrebbe voluto diventare un dottore, nello specifico cardiochirurgo. Mica una brutta idea: la fila di pazienti-tifosi nerazzurri nella sua clinica la vedo in lontananza, ogni volta che si il pallone gli si avvicina in area sono infarti. Il problema sarebbe stato passare l’esame di anatomia, ancora una volta non ha studiato il braccio. 
 

