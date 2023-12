Le pagelle di Piantanida, 15a giornata: Muriel 10 per la Giornata Mondiale del Tacco, Zirkzee addio

I VOTI DI PRESSING

A Monza si festeggia il ponte di San D'Ambrosio, Loftus-Cheek ago (rotto) della bilancia e Dybala fa piangere i bambini

Non c'è puntata di Pressing senza i voti di Franco Piantanida. Ecco le pagelle del professore di SportMediaset sui protagonisti, positivi e negativi, della quindicesima giornata in Serie A.

ZIRZKZEE 8,5

Noooooo, anche stavolta non abbiamo capito il trucco. Quando dicevamo “fortissimo ma non segna” dopo 1 gol nelle prime 7 giornate, in realtà era l’unico modo che avevamo per farvelo vedere In Italia anche nella prossima stagione. All’estero, quelli coi soldi, non se ne sarebbero accorti, dai. Ora siamo a 6 gol nelle ultime 8, tutto finito.

MURIEL 10

Visto che ormai va di moda celebrare “la giornata mondiale di qualsiasi cosa”, una commissione di saggi, composta dal sottoscritto, ha indetto per il 9 dicembre La Giornata Mondiale del gol di tacco: tutti insieme uniti per un obiettivo comune, celebrare quest’ode al calcio finché morte non ci separi.

ZACCAGNI 9

Cosa vi abbiamo appena detto? Vedi sopra, 9 dicembre Giornata Mondiale del tacco, lo ripetiamo, perché in effetti è stata indetta 7 secondi fa.

RRAHMANI 4

“Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim, Kim” ricordate il coro dei tifosi del Napoli per il difensore coreano? Trattasi di eco, quel fenomeno acustico per il quale un suono riflettendosi contro un ostacolo torna indietro. Ecco, l’ostacolo oggi si chiama Rrahmani.

D’AMBROSIO 7

Gioca centrale dopo il forfait di Caldirola nel riscaldamento e gioca alla grande, decidendo di mandare in vacanza Retegui proprio per celebrare il ponte che porta il suo nome: san D’Ambrosio.

GELLI 6,5

Un anno fa esatto era fuori rosa in Serie C all’Albinoleffe, oggi non può stare fuori. Ma non dalla rosa: non può stare fuori dalla formazione titolare, dal campo, dal cuore, dal cervello del Frosinone, non può stare fuori dal sogno Serie A fatto per la prima volta a 26 anni.

LOFTUS-CHEEK 4,5

Dopo quattro mesi di stagione è chiaro, no? Ruben bene, Milan bene. Ruben male, Milan male. Il suo peso è direttamente proporzionale al peso delle prestazioni della squadra. È l’ago della bilancia che, a differenza del sentir popolare, non produce variazioni ma le registra. E sapete cos’ha registrato a Bergamo? Piano con le parole.

CAMBIASO 7,5

“Ma che cross ha messo?” L’ha urlato Allegri dopo il gol, l’ha pensato chiunque di voi. Ma quello che non tutti sanno è, per esempio, che ha vinto 9 duelli, tanti quanti Bremer, Gatti e Alex Sandro messi assieme. Per dire che “ma che cross ha messo?” è solo l’intro, poi bisogna ascoltare tutto l’album.

DYBALA 7,5

Aprite un sacchetto di cioccolatini davanti a un bambino, dategliene uno e quando ve ne chiederà un altro urlerete: “Finiti!”. Ma come, di già? Ko per infortunio dopo 25’, questa è crudeltà.

BISSECK 7

È il voto senza commento della settimana.