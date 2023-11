Le pagelle di Milan-Fiorentina 1-0: Theo e Maignan decisivi, Beltran e Jovic non pungono

LE PAGELLE DI MILAN-FIORENTINA

Musah è dappertutto, Chukwueze sbaglia sempre la scelta. Nico Gonzalez pericoloso anche quando non è in giornata

© Getty Images Theo Hernandez spinge poco ma decide la gara con l'unica incursione nell'area avversaria. I due centravanti (Jovic e Beltran) si divorano un gol a testa. Maignan fa due miracoli. Pochi minuti per Camarda (esordio con record a 15 anni, 8 mesi e 5 giorni), che entra quando il Milan si abbassa per difendere il risultato e non ha l'occasione giusta per farsi notare.

MILAN (4-2-3-1)

MAIGNAN 7,5 - Salva il risultato con un'uscita bassa su Beltran e nel finale su Mandragora. Da un suo errore in uscita, una delle migliori occasioni per la Fiorentina con un sinistro a lato di Nico Gonzalez

CALABRIA 6.5 - Ci mette qualche minuto a prendere le misure a Sottil, ma cresce moltissimo con il passare dei minuti e crea non pochi problemi ai viola in fase offensiva. Attento in copertura e determinante in più di un'occasione

DAL 47' ST FLORENZI SV - Pochi minuti nel finale

THIAW 6.5 - Senza problemi con Beltran, fa valere il gioco aereo contro Nzola. Partita attenta e senza sbavature, cresce quando la partita si complica nel finale

TOMORI 5 - Rischia la frittata con un fallo su Bonaventura quasi da rosso (cartellino che non scatta solo perché l'ex viola non era in possesso palla) e va in difficoltà quando Nzola passa dalle sue parti. Incerto: quando non è concentrato al 100% diventa pericoloso

THEO HERNANDEZ 6.5 - Fase difensiva discreta contro Nico e Parisi, si fa vedere in attacco una sola volta e si procura il rigore che poi trasforma. In fin dei conti decisivo pur giocando molto al di sotto dei suoi standard

REIJNDERS 6 - Regia senza lampi, ma anche senza gravi errori

POBEGA 6 - Meno pulito di Reijnders in costruzione, ma più presente in fase offensiva. Un suo colpo di testa costringe Terracciano a una grande parata

CHUKWUEZE 5 - Più coinvolto di altre volte, continua a mostrarsi molto ma molto acerbo. Non salta praticamente il suo diretto avversario e fa spesso la scelta sbagliata. Occasione persa per ritagliarsi più spazio in futuro

MUSAH 6.5 - Inizialmente in difficoltà nell'inedito ruolo di sottopunta, si incolla ad Arthur e lo annulla fino a farlo sostituire. Un po' confusionario, ma comunque molto utile anche quando è necessario coprire le avanzate dei compagni

DAL 33' ST KRUNIC SV - Pochi minuti nel finale

PULISIC 6 - Comincia bene, con una bella conclusione dal limite che mette in difficoltà Terracciano, e partecipando alle migliori azioni offensive del Milan. Cala con il passare dei minuti e lascia spazio a Loftus-Cheek anche in vista dell'impegno di Champions

DAL 15' ST LOFTUS-CHEEK 6 - Rientra, ed è già una buona notizia. Una buona iniziativa a destra e molto lavoro in mezzo al campo quando servono centimetri per respingere l'assalto dei viola

JOVIC 5.5 - L'assist per il rigore di Theo farebbe pensare a un giocatore con delle qualità, ma come centravanti vero e proprio non ci siamo. Una sola conclusione, a tu per tu con Terracciano, fallita

DAL 33' ST CAMARDA SV - Entra nel finale quando il Milan si abbassa per difendere il risultato e non può farsi notare. Per la prima in Serie A, con record annesso, basta e avanza.

ALL. PIOLI 6 - Si inventa Musah trequartista e la scelta paga, per il resto ha così poche alternative da non poter influire

© Getty Images

FIORENTINA (4-2-3-1)

TERRACCIANO 7 - Due buone parate su Pulisic e Pobega, una ottima su Jovic. Non può nulla sul rigore di Theo, ma per il resto è impeccabile.

PARISI 5 - In una partita tutto sommato attenta, anche se per nulla esaltante, si perde Theo in occasione del rigore. Ed è un errore pesantissimo

MILENKOVIC 5.5 - Non deve faticare troppo su Jovic, ma lo perde in occasione dell'assist per il rigore di Parisi su Theo

MARTINEZ QUARTA 6 - Sbriglia qualche situazione complicata in difesa e nulla più

BIRAGHI 5.5 - Spesso preso in mezzo da Calabria e Chukwueze va un po' in difficoltà in fase difensiva. In quella offensiva prova a sostenere Sottil senza mai trovare il cross giusto. Spreca un'ottima punizione dal limite

ARTHUR 5 - Pressato in ogni zona del campo da Musah, che ha un passo decisamente diverso dal suo, non riesce mai a entrare in partita. Sostituito a fine primo tempo

DAL 1' ST MAXIME LOPEZ 6.5 - Meglio di Arthur, ma anche lui molto poco appariscente. Nel finale sfiora il pareggio con un sinistro da fuori a lato di pochissimo

DUNCAN 6 - Con Bonaventura il migliore del centrocampo viola. Gioca moltissimi palloni e ne spreca pochi: ha una buona occasione al volo a inizio partita ma sbuccia il sinistro

DAL 36' ST MANDRAGORA 6 - Entra nel finale e avrebbe l'occasione buona per pareggiare. Non sbaglia nulla, ma si trova davanti un gigantesco Maignan

NICO GONZALEZ 6.5 - Non è in una delle sue giornate migliori, ma resta in ogni caso il più pericoloso dei suoi: due tiri sbagliati da buona posizione, un palo su un destro deviato e un colpo di testa a lato

BONAVENTURA 6 - Il più lucido del centrocampo viola anche se meno positivo del solito. Costringe Tomori al fallo da giallo mettendo i brividi ai suoi ex tifosi (vedi pagella di Tomori)

DAL 43' ST KOUAME SV - Pochi minuti nel finale

SOTTIL 5 - Parte bene, ma si spegne presto. In difficoltà nelle due fasi contro Calabria, calcia una sola volta verso la porta di Maignan senza impensierirlo

DAL 36' ST IKONE' SV - Pochi minuti nel finale senza incidere

BELTRAN 5 - Mezzo voto in più per la partecipazione attiva alla fase offensiva della Fiorentina, ma sotto porta è un disastro. Si divora il pareggio e non tira mai in porta

DAL 25' ST NZOLA 5.5 - Decisamente meglio di Beltran, non fosse altro che fisicamente si fa sentire parecchio e infastidisce i centrali rossoneri. Non riesce però mai a rendersi davvero pericoloso

ALL. ITALIANO 5,5 - La sua squadra fa tutto bene fino alla trequarti, dove non è mai abbastanza pericolosa. Guardando la Fiorentina si ha sempre la sensazione che manchi qualcosa negli ultimi 30 metri e che la colpa sia anche sua