Le anticipazioni della Lega sulle date della prossima Serie A e della Supercoppa Italiana

Ezio Simonelli ha dato alcune anticipazioni sulle date della Serie A 2025/2026. Queste le sue dichiarazioni sugli slot nel periodo natalizio: "Giocheremo il weekend prima di Natale (21-22 dicembre) e quello dopo (27-28 dicembre). Primo weekend del 2026 il 3-4 gennaio. Quindi non ci saranno soste. Il calendario è super intasato, abbiamo una quantità di impegni internazionali, per cui oggi riuscire a fare delle soste natalizie non è più possibile". Il presidente della Lega Serie A a Radio Anch'io Sport ha parlato anche della conferma dello slot a Pasqua: "Giocheremo anche il giorno di Pasqua probabilmente". Simonelli ha dato qualche anticipazioni anche sugli scenari relati alle date della Supercoppa Italiana: "Speriamo di non giocarla a dicembre. Se, come ci auguriamo, l'Inter dovesse vincere la Champions dovrà giocare la Coppa del mondo per club Fifa e la nostra Supercoppa slitterebbe a gennaio. Fino al 31 maggio quindi non sapremo quando collocarla". Nessun cambiamento in programma per la Coppa Italia: "Non è previsto questo cambio di format. Questa competizione sta acquisendo sempre di più grande valore. La finale di Roma è stata uno spettacolo".