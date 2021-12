Tegola per Sarri: Immobile è positivo, salta il Venezia

Ciro Immobile è positivo. Già in quarantena dopo che il tampone aveva confermato che la moglie Jessica aveva contratto il Covid, l'attaccante laziale si era imposto un autoisolamento che lo ha tenuto lontano da Formello da una settimana. Dopo aver saltato la partita con il Genoa, quindi, non parteciperà nemmeno alla trasferta di Venezia. Il gruppo squadra laziale, in ogni caso, ha ottenuto il via libera per partire per il capoluogo veneto.