Lazio, Sarri: "Bene per 65'. I fischi? Non sono per la prova di stasera"

LAZIO

Il tecnico biancoceleste dopo il ko interno con l'Inter: "Questa non è la nostra reale dimensione, ci manca tanta concretezza in area di rigore"

© Getty Images Maurizio Sarri deve fare i conti con un altro ko in campionato, una classifica sempre più deficitaria e anche con la contestazione dell'Olimpico dopo lo 0-2 incassato dall'Inter: "La partita è stata buona fino al secondo gol - le parole del tecnico della Lazio a Dazn -. I primi 20' del secondo tempo non li abbiamo mai fatti entrare in area. Il secondo gol poi ci ha taglio le gambe, ma i primi 65' sono stati di ottimo livello. Siamo stati condizionati da un errore e mezzo. Il pubblico ci fischia per errori passati, non per la performance di stasera. Io penso che quella di stasera possa essere una buona base su cui di ripartire in realtà".

L'errore decisivo è stato quello di Marusic: "La palla va sempre giocata dove si vede, non dove ti indica il compagno. È un errore e basta".

Il problema principale resta però quello in zona gol: "Giochiamo tanto, creiamo le situazioni, ma facciamo fatica a tramutarle in gol. Siamo in fondo alla classifica per azioni tramutate in gol. Oggi abbiamo palleggiato molto bene, la catena di destra in particolare. Ci manca concretezza in area di rigore e anche qualità nel tiro da fuori. Cosa abbiamo perso rispetto all'anno scorso? Difficile dirlo, ma basta vedere i gol degli attaccanti dell'anno scorso e quelli di quest'anno, a parità praticamente di palloni giocati in area. I nostri attaccanti non sono ancora mai stati in grande condizione. Speriamo che migliorando ancora la velocità del palleggio riusciremo a trovare più spazi".

"La nostra reale dimensione può essere una via di mezzo tra l'anno scorso e quest'anno - la chiusura dell'analisi di Sarri -. L'unico lucido sono stato io nell'analisi sulla passata stagione: abbiamo approfittato di alcune situazioni per arrivare secondi, ma non è quella la nostra dimensione, così come sicuramente non è questa".