Milinkovic-Savic per Immobile: la Lazio si esalta con l'autostrada del gol

NUMERI RECORD

Il centrocampista serbo è il giocatore che ha fornito più assist a uno stesso compagno di squadra dal 2004/05

Se uno dei due non portasse già il doppio cognome sarebbe un'etichetta perfetta. La "Milinkovic-Savic-Immobile" crea confusione con tutti quei trattini, ma proprio come un'autostrada qualunque dall'unione di due punti è stata creata una connessione perfetta, con o senza il traffico dei difensori. Anche a Cremona i due gioielli della Lazio hanno messo in mostra un'intesa che va oltre la conoscenza, disegnando traiettorie che hanno mandato il tilt la difesa grigiorossa di Alvini.

L'assist di Milinkovic-Savic per il gol del vantaggio di Immobile è stato surreale. Incredibile per quanto fuori dal comune in una situazione di gioco dove la stragrande maggioranza dei portatori di palla avrebbe aperto il gioco sulla propria destra anziché trovare l'imbucata dalla parte opposta, prendendo in controtempo tutti. Tutti, tranne uno: Ciro Immobile, che conosce il genio del serbo e ha potuto sbloccare il match.

Dire che non è la prima volta è riduttivo. Milinkovic-Savic e Immobile, da quando la Serie A è tornata a 20 squadre nel 2004/05, si sono trovati 24 volte. O meglio, il serbo ha mandato in gol 24 volte l'attaccante italiano su un totale di 42 assist in Serie A. Il 57% dei propri passaggi vincenti, per dirla in percentuale. Nessun altro giocatore nel periodo ha fatto meglio in favore di un singolo compagno di squadra, nemmeno Luis Alberto che nelle stagioni di Simone Inzaghi è spesso stato il re degli assist.

Con Maurizio Sarri il trend partito con Inzaghi in panchina è continuato, anzi, potrebbe aver preso quella dose booster di fiducia che il tecnico portò nel suo iconico Napoli. Nei primi cinque posti della speciale graduatoria dal 20004/05 in poi, infatti, sono ben due le coppie di quel Napoli presenti con Lorenzo Insigne protagonista degli assist a Callejon (15) e a Mertens (13) secondo i dati Opta.

Assistman Gol Assist per Assist totale % Milinkovic-Savic Immobile 24 42 57% Perisic Icardi 16 37 43% L. Insigne Callejon 15 74 20% L. Insigne Mertens 13 74 18% Luis Alberto Immobile 12 48 25%

Per Milinkovic-Savic però, e questa è una curiosità, è ormai impossibile fare meglio del giocatore che ha fornito più assist in Serie A, ma sempre a un singolo compagno. Chi? Stiamo parlando del terzino David Balleri che ha collezionato 5 assist nel massimo campionato, tutti per Cristiano Lucarelli.