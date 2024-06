"Libera la Lazio": nuova contestazione dei tifosi contro Lotito, in 5mila manifestano contro il presidente

Tifosi della Lazio ancora una volta in protesta contro Claudio Lotito, col presidente dei biancocelesti finito al centro delle critiche dopo la stagione appena conclusa. In 5mila, infatti, si sono dati appuntamento allo stadio Flaminio per manifestare contro il patron, con uno slogan ormai classico: "Libera la Lazio". Si tratta dell'ennesimo episodio contro la gestione Lotito, col presidente colpevole dei risultati deludenti in campionato.