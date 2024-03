Lazio, da Immobile a Zaccagni i saluti social a Sarri: "Con te siamo cresciuti"

Maurizio Sarri non è più l'allenatore della Lazio, ma tanti dei suoi ormai ex giocatori hanno voluto salutarlo e ringrazialo attraverso i loro canali social. Dal capitano, Ciro Immobile ("Ci siamo tolti tante soddisfazioni, mi ha permesso di crescere sotto tanti punti di vista"), fino a Mattia Zaccagni, che con Sarri è esploso ("Mi hai insegnato tantissimo, avresti meritato una fine diversa"). Messaggi sono arrivati anche da Patric, da Danilo Cataldi e da Luis Alberto, che in mattinata aveva messo "like" al post in cui il club annunciava l'addio del tecnico, ma che poi ha voluto ugualmente dedicargli un omaggio per gli anni "importanti e ricchi di soddisfazioni".