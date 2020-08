Lazio, Milinkovic-Savic: "Vogliamo continuare a vincere"

"Siamo tornati a lavorare e ci stiamo allenando bene. Resteremo ad Auronzo per un'altra settimana e vogliamo migliorare su quello che è andato peggio nel corso dell'ultima stagione. Non vediamo l'ora di iniziare e speriamo di tornare a vedere i tifosi allo stadio". Parole di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, dal ritiro di Auronzo di Cadore. "La partita con la Juventus era importantissima, abbiamo battuto la migliore squadra in Italia. Nella prossima stagione vogliamo continuare a vivere e vincere grandissime gare", ha spiegato ai microfoni di Lazio Style Radio. "Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo stagionale, vorremmo riprendere il cammino con tante vittorie", ha aggiunto.