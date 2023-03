Lazio, Luis Alberto risponde alla Roma: "Se parli troppo, quando perdi poi stai zitto"

LE PAROLE

Il fantasista biancoceleste ha stuzzicato i rivali: "Sono venuti in campo solo per provocare, ma siamo stati bravi"

© Getty Images La Lazio di Luis Alberto ha vinto 1-0 contro la Roma, ma il derby è continuato - come spesso accade - nell'immediato postpartita fino agli spogliatoi. La tensione è sfociata nei cartellini rossi a Marusic e a Cristante dopo il fischio finale, ma lo spagnolo ha stuzzicato i colleghi giallorossi nelle dichiarazioni dopo la gara: "C'è stato un po' di caso negli spogliatoi, come sempre. Ai romanisti piace sempre tanto parlare e provocare, però poi quando perdono devono solo stare zitti".

Il numero 10 biancoceleste non ci ha girato molto intorno: "Loro hanno parlato molto in questi giorni, forse troppo - ha commentato a DAZN riferendosi ai tesserati della Roma -. Come sempre a loro piace provocare, non sono venuti in campo a giocare ma solo a parlare. Siamo stati anche fin troppo bravi a rimanere in silenzio e abbiamo vinto. Ora però hanno perso e devono stare zitti, anche se stanno facendo un po' di confusione come sempre".

Il successo della Lazio è importante anche in chiave Champions: "Sappiamo che questa partita era importantissima, per il risultato del Milan di ieri e per Inter-Juve di stasera. Pensiamo a noi stessi, a vincere più partite possibili e ora dobbiamo continuare così".