Lazio, Inzaghi: "Non pensiamo alla Juve ma a battere il Lecce, non sarà facile"

VERSO LECCE-LAZIO

"Indipendentemente dai risultati delle altre dobbiamo guardare in casa nostra". È l'imperativo del tecnico della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia della trasferta di Lecce. "Abbiamo analizzato la partita col Milan - ha detto alla vigilia il tecnico biancoceleste, che chiede alla sua squadra pronto riscatto, senza pensare a quello che farà la Juve, lontana adesso 7 punti - Domani abbiamo una partita importante e difficile, dobbiamo affrontarla al meglio e ragionare di partita in partita. Vedremo un po' chi potrà darci garanzie per iniziare la gara". Lazio, la rosa è troppo corta

La vetta della classifica ora è a 7 punti di distacco ma c'è sempre lo scontro diretto con i bianconeri il 20 luglio. Ecco perché la Lazio non molla. Ma attenzione al prossimo avversario: "Il Lecce gioca bene a calcio, Liverani è un ottimo allenatore e anche un amico - ha proseguito ai microfoni della radio ufficiale - Stanno lottando per la salvezza. Ci sono altre squadre che lottano per non retrocedere. Dunque è una squadra da prendere nel modo giusto, perché all'andata all'Olimpico non fu facile".