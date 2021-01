Lazio, Inzaghi: "Mettiamoci alle spalle la Coppa Italia"

VERSO ATALANTA-LAZIO

Simone Inzaghi vuole lasciarsi alle spalle la sconfitta nei quarti di Coppa Italia e affrontare il rematch di campionato con lo spirito giusto: "Mercoledì abbiamo fatto un'ottima partita, giocando meglio per lunghi tratti - ha detto il tecnico biancoceleste nella conferenza della vigilia -. Ci sono stati errori individuali che hanno compromesso la qualificazione, ma ora è inutile pensarci, guardiamo a domani. Sarà complicata esattamente come la gara di coppa". Possibile il rientro dal 1' di Luis Alberto: "Ha fatto due buone sedute di allenamento, vedremo nel risveglio muscolare, ma le sensazioni sono state buone". Getty Images

Sulle condizioni del centrocampista spagnolo e sull'arrivo di Musacchio

"Luis rientra dopo 10 giorni da un'operazione, bisognerà valutare, ma ad oggi le sensazioni sono buone. Musacchio l'ho voluto, l'abbiamo voluto. Si allena da 2 giorni con noi, se non gioca dall'inizio entrerà in corso. Domani mattina scioglierò gli ultimi dubbi".

Sul ritorno in campo dei big dopo il turnover

"Sono giocatori importantissimi, però io guardo quanto fatto mercoledì e tantissimi addetti ai lavori hanno riconosciuto la nostra grande prestazione. Normale che siamo rammaricati per non aver centrato la semifinale, l'anno scorso ci è stata tolta per un'espulsione inventata quando eravamo in controllo della partita. Stavolta è stata solo colpa nostra, ci sono stati degli errori individuali che hanno condizionato il risultato. Ma sono contento della prestazione che abbiamo fatto".

Sull'importanza della sfida

"Con l'Atalanta non abbiamo ottenuto grandi risultati. Abbiamo vinto la gara più importante in Coppa (la finale del 2019, ndr), ora la vogliamo in campionato. È una squadra di valore, dà fastidio a squadre che hanno alto budget e grandi fatturati. In questo è simile a noi".

Sul rapporto con Gasperini e le polemiche legate alla finale 2019

"Non mi va di dire cose su Gasperini. Ognuno è libero di pensarla come vuole, io cerco di rimanere concentrato sulle cose su cui posso incidere".

Sull'umore della squadra

"Siamo delusi, volevamo la semifinale e forse l'avremmo meritata per quanto visto. Non sempre nel calcio va come dovrebbe. Siamo in un ottimo momento in campionato, vogliamo continuare così, serve una grande partita contro una grande squadra".

Sugli indisponibili

"Rimarranno a Roma Strakosha, Caicedo, Cataldi e Luiz Felipe, tutti gli altri verranno per fare una gara importante".

Sull'importanza di conquistare i tre punti

"Sappiamo che dovremo fare del nostro meglio. Inizia il girone di ritorno e mancano 19 giornate, finora abbiamo messo da parte un discreto bottino, pensando anche alla qualificazione ottenuta in Champions. Sappiamo però che per arrivare tra le prime 4 dovremo fare qualcosa in più, forse anche per le arrivare tra le prime 6".