Lazio, Inzaghi "Con la Fiorentina fondamentale per la classifica"

VERSO FIORENTINA-LAZIO

Il tecnico biancoceleste: "Servirà una partita da grande squadra"

"Quella di domani è una gara importantissima. Servirà una partita da grande squadra, perché per noi è fondamentale per la classifica". Così il tecnico della Lazio Simone Inzaghi, alla vigilia della trasferta in casa della Fiorentina. Sulla Viola: "Hanno grandissima qualità con giocatori esperti. Vlahovic? Sicuramente sta facendo grandi cose e sarà un osservato speciale come Ribery che è un campione". Getty Images

In vista del rush finale per un posto in Champions League, Simone Inzaghi potrà contare su una freccia in più, il rientrante Luiz Felipe. A fargli posto nella lista dei 25 giocatori è Wesley Hoedt: "Ora siamo più coperti al centro della difesa - ha specificato il tecnico biancoceleste a Lazio Style Radio - ho dovuto fare una scelta tecnica. Mancando 5 partite alla fine ho scelto Hoedt e lo ringrazio per quello che ha fatto. L'olandese ha fatto un ottimo inizio di stagione, poi con il rientro di Radu e Acerbi a tempo pieno non sono riuscito a dargli la stessa continuità. E' sempre stato disponibile e si è sempre allenato nel migliore dei modi".