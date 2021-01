Lazio, Inzaghi: "Aggressività e zero errori: così battiamo la Roma"

VERSO LAZIO-ROMA

"Sappiamo tutti quello che rappresenta un derby qui a Roma, tutte e due le squadre rischiano. Per noi è importantissima, dobbiamo dare seguito alle due vittorie centrate". Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi presenza così la sfida contro i giallorossi: "Dovremo avere corsa, aggressività e determinazione, l'errore in queste gare deve essere pari a zero - ha proseguito - Dobbiamo limitare i loro giocatori più importanti. Sarà un derby anomalo, senza tifosi, ma sappiamo che saranno lì con il cuore. Lo stesso che dovremo mettere noi domani in campo".

"L'assenza del pubblico peserà tantissimo, come dal post-Covid in poi - osserva Inzaghi - Con i nostri tifosi eravamo un bel binomio vincente. Ho determinati giocatori che avrebbero tanto bisogno dei loro tifosi, ma il calcio è cambiato dopo il Covid e vale per noi come per tutti gli altri". E ancora: "La Roma è un'ottima squadra, sta facendo bene in campionato e ha un allenatore che stimo molto. Hanno ottime individualità, ma la Lazio non è da meno. Rispetto alla Roma abbiamo disputato una competizione europea diversa, le gare di Champions League sono più impegnative anche nella preparazione". Dopo quasi un anno la Lazio ritrova il suo capitano Sead Lulic. "Siamo contenti per il ritorno di Lulic, è fuori da 11 mesi e ha sofferto tantissimo. E' il nostro capitano, sta meglio, sta rientrando nel migliore dei modi e spero che già da domani possa darci il suo contributo", ha detto Inzaghi. Per quanto riguarda la formazione: "Fares e Cataldi non ci saranno, mentre penso che saranno disponibili Luis Alberto e Immobile. Proveremo ad accorciare i tempi anche per Correa".