Lazio, Immobile: "Che pena nel primo tempo". Inzaghi: "Rigori netti"

IL POST GARA

"Il primo tempo è stato inaccettabile, abbiamo fatto pena". Non usa giri di parole Ciro Immobile per descrivere i primi 45' della Lazio contro l'Atalanta, prima della rimonta. "L'Atalanta è una grande squadra, non si possono approcciare così le partite. Dobbiamo giocare come abbiamo fatto nel secondo tempo, il risultato vale per il morale, perché recuperare tre gol ti dà una spinta in più. Dobbiamo metterci questa tigna, così le partite non le perdi". Inzaghi: "Non accetto le parole di Gasperini"

Immobile ha realizzato due rigori: "Sto perdendo anni di vita a calciare rigori al 90'... Era pesante, dopo un secondo tempo così era un peccato non pareggiarla". "Abbiamo fatto tantissime azioni, il risultato è giusto. I due rigori non sono da discutere - ha commentato a fine gara il tecnico della Lazio Simone Inzaghi - L'Atalanta ha fatto un grande primo tempo, poi la Lazio ha ripreso la partita. Penso che la gente si sia divertita, Gasperini un po' meno. Giusto l'assunzione di colpe per l'approccio del primo tempo. Penso che non siano stati i cambi a cambiare, probabilmente ho impostato un secondo tempo più aggressivo. La partita era stata preparata molto bene", ha aggiunto.

