Vlahovic si sfoga: "Non è facile quando i tifosi ti fischiano in amichevole contro l'Under 23"

Intervistato da Mozzart Sport, Dusan Vlahovic si è tolto qualche sassolino in merito al suo addio alla Juve. "Per tre anni si è scritto che mi rifiutavo di prolungare la mia collaborazione, che non volevo parlare con la società del rinnovo del contratto. L'unica verità è che non ho avuto alcuna conversazione specifica con la società a riguardo. L'ultima volta che abbiamo parlato è stato senza un accordo. Si è parlato molto del fatto che chiedessi varie condizioni, ma c'era molta pressione su di me che mi disturbava, perché so qual è la verità e so cosa è successo. C'era pressione da parte del pubblico, dei media e dei tifosi. Capisco perfettamente i tifosi che leggono e accettano quello che viene loro propinato".