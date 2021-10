Lazio, Felipe Anderson: "Con l'Inter fatta la cosa giusta, sono stato male due giorni"

LAZIO

L'attaccante brasiliano: "Abbiamo capito che non serviva fermarsi"

In casa Lazio è la vigilia della sfida con il Marsiglia, ma tiene ancora banco quanto successo contro l'Inter. Felipe Anderson, autore del 2-1 con Dimarco a terra, si difende: "Sono uscito dispiaciuto dalla partita perché nella mia carriera non ho mai fatto polemiche e mi sono sempre comportato in modo giusto - le parole del brasiliano -. Sono stato un po' male per due giorni, però ho analizzato tutto e penso che abbiamo fatto la cosa giusta". Getty Images

"Noi in campo da piccoli giochiamo e siamo sempre pronti a fermare il gioco - ha spiegato il brasiliano finito nell'occhio del ciclone -. Tutti i calciatori vogliono aiutare quando qualcuno sta male. Ma con l'Inter abbiamo capito che non serviva fermarsi. Se si guarda bene il video loro non si sono fermati. Noi ora proseguiamo a testa alta perché abbiamo fatto la scelta giusta".