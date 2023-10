Lazio, Fabiani chiude il caso Immobile: "Vogliamo scrivere ancora la storia insieme"

"Certi tifosi mi hanno ferito, ho rifiutato l'Arabia ma a gennaio non so". Le parole del capitano della Lazio a Il Messaggero hanno aperto il caso Ciro Immobile in casa biancoceleste, ma a far rientrare la crisi ci prova il direttore sportivo dei capitolini, Angelo Fabiani, che in un'intervista a Il Corriere dello Sport coccola il bomber di Sarri e allontana le voci di mercato: "Per quanto ci riguarda Ciro ha un ottimo rapporto con la società, con i compagni, e un rapporto straordinario con l’allenatore. Sotto questo punto di vista non si pone nessuno tipo di problema".