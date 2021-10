Lazio, emergenza difesa: Sarri convoca Floriani Mussolini

Emergenza difesa per la Lazio nella trasferta di Verona, e Maurizio Sarri torna a convocare lo slovacco Denis Vavro e aggrega il primavera Romano Floriani Mussolini tra i 24 giocatori a disposizione. Per il ragazzo, classe 2003, figlio di Alessandra Mussolini e pronipote di Benito, è la prima chiamata per una partita di Serie A e avrà la maglia numero 44. Sabato il giovane terzino ha giocato il match del campionato Primavera contro il Cesena, vinto 4-2, risultando uno dei migliori in campo.

Getty Images