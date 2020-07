Lazio, Diaconale all'attacco: "Ammonizioni chirurgiche contro di noi"

Due sconfitte consecutive per la Lazio in Serie A e il sogno scudetto se non è del tutto svanito è solo per il ko della Juventus in casa del Milan. La squadra di Simone Inzaghi sta lottando contro l'emergenza infortuni, ma per Arturo Diaconale i motivi del crollo sono anche altri: "Contro il Torino ci sono state ammonizioni chirurgiche (Immobile e Caicedo diffidati ndr) e il rigore contro il Lecce non c'era - ha commentato il direttore della comunicazione della Lazio -. Non c'è un complotto, ma certi fattori incidono e diciamo che la nostra ripresa del campionato è stata faticosa".