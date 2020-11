Lazio, Andreas Pereira: "Questa squadra ha una marcia in più"

Andreas Pereira ha bagnato la sua prima da titolare con la maglia della Lazio segnando un gol, cosa che non accadeva dal 2018 con Nani. Una soddisfazione dopo un inizio di avventura travagliato: "Il mio arrivo in Italia è stato un po' particolare: c'è stata subito la pausa per le nazionali, poi ho avuto un'influenza che non mi ha fatto allenare e infine il caso del tampone falso positivo che quasi mi ha fatto saltare la partita col Bruges in Champions League". Il belga naturalizzato brasiliano, arrivato in prestito dal Manchester United, racconta ad Andersinho Marques: " È stato molto bello segnare alla prima partita da titolare, credo potremo fare cose positive quest'anno".