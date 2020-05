Lazio a Formello, Lotito: "Uniamo salute e ripartenza"

VERSO LA RIPRESA

La Lazio torna a "correre". Al centro sportivo di Formello oggi è stata infatti la giornata del ritorno al campo per gli uomini di Simone Inzaghi. A scaglioni, come da protocollo, i primi ad arrivare sono stati Jony e Caicedo. Tutti i giocatori si sono sottoposti ai controlli di rito: tamponi (che andranno ripetuti ogni quattro giorni) e test sierologici. Poi alcuni elementi della rosa hanno svolto anche dei test atletici.

A Formello si è presentato anche Simone Inzaghi, inserito nel nella turnistica a scaglioni per sottoporsi al tampone come da protocollo. I test proseguiranno per tutta la giornata di mercoledì.

Nel frattempo è tornato a parlare il presidente Lotito. "La salute è un bene primario, garantito dalla Costituzione, quindi non va solo preservato ma anche tutelato e difeso a tutti i costi - ha dichiarato a Lazio Style Official Magazine il patron biancoceleste -. Però mi pongo un problema, come uomo, come padre di un figlio e come presidente di una squadra di calcio".

"Il problema che mi pongo è quello di far sposare la tutela della salute con la ripartenza, che consente a tante famiglie di portare a casa il sostentamento", ha spiegato. "Il mio augurio per mio figlio, per i vostri figli, per noi tutti - ha aggiunto - è che questo periodo passi e che si possa, con tutte le precauzioni che vogliamo e dobbiamo attuare, ritornare a ritrovarci tutti insieme".