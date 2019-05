Furia Mihajlovic contro tifosi della Lazio che lo insultano: la Polizia lo blocca!

15/05/2019

Zingaro, usato a mo' di insulto perché nella mente malata di quei beceri teppistelli che all'Olimpico hanno affrontato così Sinisa Mihajlovic quello voleva essere l'intento. Urlato in faccia al tecnico del Bologna perché serbo (!), per colpire e ferire l'ex giocatore della Lazio oggi presente allo stadio per assistere alla finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Solo che Sinisa non è uno che si spaventa, anzi... E allora la reazione non si è fatta attendere: Miha è partito a testa bassa contro chi lo aveva insultato, contro quel gruppetto di razzisti dalla voce grossa e dal cervello atrofizzato. Per fermarlo ci sono voluti allora non uno ma diversi agenti di Polizia che lo hanno stoppato e fatto allontare.