Lazio verso il Monza, out Marusic e Gudmundsson

10 Ott 2026 - 13:15
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La Lazio si prepara alla sfida contro il Monza all'Olimpico, ma deve fare i conti con le assenze. Gattuso, infatti, non potrà contare su Marusic che "prosegue il programma di recupero, con progressivo incremento dei carichi di lavoro" e per quale il "completamento del percorso sarà subordinato alla risposta clinica, funzionale e agli esami strumentali che eseguirà prossima settimana", come sottolineato in una nota dal club. Out anche Gudmundsson che "mantiene il tutore e prosegue il programma terapeutico e riabilitativo previsto" dopo l'infortunio alla spalla in nazionale, mentre Rovella sta proseguendo il percorso riabilitativo e di ricondizionamento atletico ed eseguirà in settimana il definitivo controllo strumentale. Verso il forfait anche Cancellieri che continua il programma di lavoro individualizzato.

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