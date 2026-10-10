Lazio verso il Monza, out Marusic e Gudmundsson

La Lazio si prepara alla sfida contro il Monza all'Olimpico, ma deve fare i conti con le assenze. Gattuso, infatti, non potrà contare su Marusic che "prosegue il programma di recupero, con progressivo incremento dei carichi di lavoro" e per quale il "completamento del percorso sarà subordinato alla risposta clinica, funzionale e agli esami strumentali che eseguirà prossima settimana", come sottolineato in una nota dal club. Out anche Gudmundsson che "mantiene il tutore e prosegue il programma terapeutico e riabilitativo previsto" dopo l'infortunio alla spalla in nazionale, mentre Rovella sta proseguendo il percorso riabilitativo e di ricondizionamento atletico ed eseguirà in settimana il definitivo controllo strumentale. Verso il forfait anche Cancellieri che continua il programma di lavoro individualizzato.