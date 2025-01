Lazio verso Como, Pedro e Noslin tentano il recupero

La delusione non è ancora alle spalle, ma per la Lazio non c'è tempo di pensare alla sconfitta contro la Roma. Venerdì all'Olimpico arriva il Como e Marco Baroni, tecnico biancoceleste, deve fare i conti con le assenze. A quelle di Vecino e Patric, infatti, si sommeranno le squalifiche di Gila, Zaccagni e Castellanos. Per questo si proveranno a recuperare almeno Noslin e Pedro con l'olandese, gettato nella mischia nel finale del derby ma che, per stessa ammissione di Baroni, "non era a posto", e lo spagnolo che ha ricominciato la fase di riatletizzazione dopo lo stop per infortunio puntando almeno alla panchina visto che nel derby era stato convocato per fare gruppo più che per reale possibilità di aiutare la squadra. Nell'ultima sessione, poi, differenziato per Tavares, che ha lavorato a parte svolgendo una serie di allunghi prima di rientrare negli spogliatoi, con Pellegrini pronto a scendere in campo al suo posto in caso di necessità.