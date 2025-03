Lazio, Tchaouna: "Con Plzen incredibile, ora diamo tutto"

"Veniamo da due vittorie emozionanti, arrivate all'ultimo respiro grazie ai gol di Pedro e Isaksen. Sono molto felice, ci danno una spinta in più. Il successo di Plzen è stato incredibile, non mi era mai capitato di vincere con due uomini in meno. Siamo una squadra che non molla mai. Affrontiamo un'altra partita difficile come quella di giovedì. L'Udinese è una squadra in forma con tanta grinta, dovremo preparare questa gara con fiducia e determinazione". Sono queste le parole di Loum Tchaouna, trequartista della Lazio, alla vigilia del match contro l'Udinese ai canali ufficiali del club. La Lazio, adesso, è attesa a un finale da stagione da vivere da protagonista e lo stesso Tchaouna sottolinea come "sono veramente contento di giocare qui con i miei compagni di squadra, per ora penso solo al presente: dobbiamo dare tutto per arrivare al meglio alla fine della stagione". Infine un pensiero sui propri compagni con Pedro definito "una leggenda, in campo e fuori. Ha vinto tutto in carriera, è un esempio. Mi dà tanti consigli, è un onore poter giocare con lui. Isaksen sta vivendo un momento magico, sono felice per lui perché ha saputo superare un momento difficile. Zaccagni, da buon capitano, ci aiuta molto, ha un ruolo centrale per tutti noi. Dia? Boulaye è un fratello maggiore. Cito anche Gigot e Guendouzi: Mattéo è un grande centrocampista, un leader", conclude.