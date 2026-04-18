Lazio, Sarri: "Stagione pesante ma abbiamo dimostrato di saperla affrontare"

18 Apr 2026 - 21:06
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"Nell'ultimo mese e mezzo abbiamo fatto 13 punti in sei partite. Ho convinto la squadra che le partite vanno aggredite, quindi abbiamo giocato oggi in maniera tosta e fino al 65' potevano anche esserci 3 gol per noi". Lo ha detto a Dazn Maurizio Sarri, il tecnico della Lazio dopo il successo al Maradona sul Napoli, un successo in cui la squadra guarda anche con incoraggiamento per la semifinale di mercoledì di Coppa Italia contro l'Atalanta. "La stagione - ha detto Sarri - è pesante per noi ma abbiamo dimostrato di saperla affrontare: abbiamo battuto 2 volte il Milan, una vinta e una persa con la Juventus, abbiamo vinto qui e arrivano segnali di miglioramento, arrivano segnali importanti dalla squadra e ora ci prepariamo alla semifinale. Stiamo giocando con un adattamento ai giocatori, alle loro caratteristiche, non tanti con palleggio, ma tanti con lo strappo, le accelerazioni. Mettiamo il gioco al loro servizio mettendoli a un calcio più loro".

L'ex tecnico del Napoli cita Hamsik dando un giudizio su Taylor: "Ho visto Hamsik - ha detto - mentre uscivo dal campo, mi ricordo che era sempre perfetto. Taylor è giovane, sta facendo bene adattandosi per questo campionato sta migliorando. Cancellieri? Pensavo a questi tre davanti già dall'inizio della settimana, Cancellieri ha doti fisiche immense, tecnicamente sta migliorando e può diventare un grande giocatore". 

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