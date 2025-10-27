Logo SportMediaset

Calcio

Lazio, Sarri: "Il secondo giallo a McKennie sembrava scritto"

27 Ott 2025 - 09:05

"Cosa ho provato per il mancato secondo giallo a McKennie? Una forte sensazione di incaz.. (ride, ndr). A noi dalla panchina sembrava un giallo scritto, ci siamo rimasti sinceramente male. L'arbitro e il quarto uomo hanno cercato di spiegarcelo con molta calma, ma secondo noi l'hanno spiegato sbagliato". Sono queste le parole di Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, nella conferenza stampa dopo la vittoria contro la Juventus. "C'è stata soddisfazione da parte nostra, per i ragazzi e per il popolo laziale. A prescindere dalla polemica con la società di cui non mi interesso, ma a livello di squadra non ci hanno fatto mancare nulla per 100 minuti. Era giusto dare una soddisfazione a loro, è una cosa che sentivo. Noi siamo contenti di vincere contro tutte le grandi squadre, non ci interessa la Juventus. Ci interessano solo la Lazio e i laziali", conclude. 

