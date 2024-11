Reduce dalla convocazione in Nazionale, Nicolò Rovella è stato tra i protagonisti della vittoria della Lazio col Monza. "La Nazionale è un bel traguardo, ma finora non me l'ero goduta molto perché ero concentrato sulla partita della Lazio - ha spiegato il centrocampista biancoceleste -. Stasera abbiamo conquistato tre punti fantastici davanti a tanti laziali". "Affrontiamo partita dopo partita senza porci limiti e obiettivi", ha aggiunto.