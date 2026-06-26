Lazio, riprendono le proteste dei tifosi: maxi manifestazione in programma

Sfileremo in corteo partendo da ponte Milivio (lato piazzale CardinalC 2/2 salvi) fino a piazzale Ankara (sotto lo Stadio Flaminio) dove abbiamo deciso di allestire una piazza per regalare a tutti i laziali una serata di gioia e condivisione di quei valori che da sempre ci uniscono. Seppur questo signore stia provando in tutti i modi a distruggere il legame tra Noi e tra Noi e la Lazio, non dobbiamo dimenticarci quanto è importante per la nostra gente vivere momenti di Lazialita. Quello che lasciamo momentaneamente dentro lo stadio abbiamo il dovere morale di ricrearlo fuori, a difesa del futuro dei nostri piccoli Laziali e per rispetto dei nostri veterani.