La Lazio continua il suo precampionato esaltante. I biancocelesti segnano altri 4 gol al Paderborn nel secondo test consecutivo disputato in Germania. Dominio nel primo tempo con i gol di Caicedo (19') e Cataldi (34') più l'autorete di Jans (41'), nella ripresa i tedeschi provano la rimonta con Antwi-Adjei e Souza, ma all'89' Lulic chiude i conti. Questo il tabellino del match. Padeborn-Lazio 2-4 (19' Caicedo, 34' Cataldi, 41' aut. Jans, 68' Antwi-Adjei, 88' Souza, 89' Lulic) PADERBORN (4-4-2): Huth; Jans (85' Bilogrevic), Hünemeier (85' Rumpf), Strohdiek (59' Schwede), Holtmann (59' Kapic); Pröger (46' Souza), Vasiliadis (85' Dorfler), Gjasula (59' Kilian), Antwi-Adjei (71' Ritter); Shelton, Mamba (46' Zolinski). A disp.: Ratajczak, Brüggemeier, Hilbner. All.: Steffen Baumgart. LAZIO (3-5-2): Strakosha (69' Guerrieri); Vavro (69' Radu), Acerbi (69' Parolo), Bastos (69' Lazzari); Patric, Milinkovic (81' Berisha), Cataldi (69' Badelj), Andrè Anderson (69' Luis Alberto), Jony (69' Lulic); Adekanye (69' Correa), Caicedo (69' Immobile). A disp.: Alia, Wallace. All.: Simone Inzaghi. Arbitro: Sven Watsdritzki.