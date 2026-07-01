Lazio-Peruzzi: perché è saltato l'accordo per il ritorno da club manager

Angelo Peruzzi non diventerà il nuovo club manager della Lazio a causa del mancato accordo con il presidente Claudio Lotito durante il vertice riservato andato in scena lunedì a Roma. L'ex portiere ha espresso un definitivo rifiuto alla proposta di rientrare nel club per fare da collante tra spogliatoio, dirigenza e staff tecnico, non trovando le necessarie garanzie su autonomia decisionale, tutele contrattuali e chiarezza dei ruoli operativi, elementi per lui imprescindibili visto il brusco addio consumatosi cinque anni fa. Lo scrive il Corriere dello Sport.