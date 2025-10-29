Lazio, per Gigot obiettivo rientro prima del 2026

Procede senza problematiche il percorso di recupero di Samuel Gigot, che dovrà però rimanere lontano dai campi ancora per qualche settimana. Il difensore aveva deciso di operarsi a inizio settembre per risolvere un problema alla caviglia che lo tormentava da tempo, e con ogni probabilità inizierà in questi giorni un periodo di riatletizzazione per tornare arruolabile entro la fine del 2025. A quel punto, sarà Sarri a decidere se reintegrarlo in rosa o metterlo sul mercato, nel caso in cui non lo reputasse più un elemento indispensabile.