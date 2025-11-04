Logo SportMediaset

Calcio

Lazio, Lotito: "Io non gradito ad alcuni tifosi, ma non vendo"

04 Nov 2025 - 09:18

"Sono abituato a portare l'impermeabile d'estate e d'inverno, mi scivola tutto addosso soprattutto quando le critiche non sono costruttive. Io accetto le critiche che sono funzionali alla crescita del club, dobbiamo essere tutti protesi per raggiungere gli obiettivi compresa la tifoseria. Bisognerebbe chiedere agli interessati perché assumono questi atteggiamenti, probabilmente non sono gradito perché vorrebbero che me ne andassi, ma ho deciso di rimanere e queste contestazioni strumentali mi rendono ancora più determinato nel mio cammino". Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, alla Rai nel post partita di Lazio-Cagliari torna a parlare della contestazione di una parte della tifoseria biancoceleste. Poi, sul Milan-Como a Perth, sottolinea come "mettere in luce il nostro calcio a livello internazionale è positivo per i ricavi, ma poi si scontra con una realtà che purtroppo dimostra che non ha tutto questo appeal economico. Sembrerebbe una contraddizione in termini, tutti gli esperimenti fatti fino a oggi hanno portato avanti una linea economica che non ha trovato riscontri a livello pratico. Speriamo che con il tempo ci si convinca che organizzarsi in una certa maniera consenta di poter creare le condizioni per rendere il calcio affidabile, riconosciuto in termini di qualità sportiva, organizzazione dal punto di vista strutturale", conclude.

